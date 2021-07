Tõnu Tannberg on avanud «Eesti sõjaajaloo» lehekülgedelt 540 ja 541, millel on kaart NSV Liidu väeosade paiknemisest Eestis. Raamatu servas on intervjueerija kinnitatud kleepsutükid, mis tähistavad teda eriti huvitanud lõike. FOTO: Kristjan Teedema