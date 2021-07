Kastirattaid tuleb linnaliiklusse juurde

Kui seni on Tartu tänavatel vuranud kolm Velorendi kastiratast, siis suve lõpuks on neid kokku 17. Elektril töötavaid rattaid tuleb juurde 12 ning neile lisandub kaks kondijõul liikuvat kastiratast. Ühe kastiratta kandevõime on umbes 80 kilo, inimeste veoks sobivad kastid on varustatud turvavöödega.