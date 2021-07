Et Margit Närskal oli juba noorusajast aktiivne eluhoiak ja suur õiglustunne, astus ta 1988. aastal taasloodud Tartu arstide liitu. Lastehaigla esindajana kuulus ta selle juhatusse. Tema tööd tunnustati Eesti arstide liidu aumärgiga, mis on kolleegide tunnustus väljapaistvale Eesti arstile, kellel on olnud tähtis roll meie arstkonna huvide kaitsmisel, arstiabi kvaliteedi parandamisel, tervishoiu ja meditsiinikultuuri edendamisel.