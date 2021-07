Riia-Vaksali ristmikul suunati liiklus linnast väljuvale suunale

Linnast väljuvale suunale on paigaldatud gabariitvärav, mille kõrgusgabariit on 4,15 meetrit.

Riia-Vaksali tänava ristmiku rekonstrueerimise eesmärk on muuta piirkond kergliiklejatele ohutumaks ja mugavamaks. Ristmiku rekonstrueerimisprojekti aluseks on Tinter-Projekt OÜ koostatud eelprojekt, milles on arvestatud ideekonkursi võidutööd «Sindlinahk» (Part OÜ).