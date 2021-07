Anne kanali vesi ei vasta suplusnormidele

Terviseohutuslabori veeanalüüs näitas, et ühes veeproovis oli enterokokkide tase veidi üle lubatud normi, teise proovi näitajad jäid veel lubatu piiresse, kuid olid märgatavalt tõusnud. Praegu pole Anne kanalis suplemine soovitatav. Kordusproov tehakse järgmisel nädalal.



Ohtlikuks peetakse praegu ka Õhne jõe Suislepa supluskohta, kuna seal on bakteriaalne reostus. Ka Tabivere supluskohas on ujujad vaevelnud sügeleva naha pärast.