Ussid või vetikad? Nimelt võivad punnid viidata tigudel parasiteetivale imiussile perekonnast Trichobilharzia, kelle vastsed võivad suplejatel sellist sügelust tekitada. «Kahjuks Eestis selle parasiidi määramine praegu võimalik ei ole,» teatas terviseameti Lõuna-Eesti regionaalosakonna juhataja Tiia Luht. «Mujal on olukord hea või väga hea.» Kuremaa, Nõo Veskijärv, Verevi järv ja Anne kanali vesi on hetkel puhas, Peipsist ega ka mujalt Lõuna regioonist pole ühtki sinivetika teadet terviseametile laekunud. Vaid Õhne jões Suislepa supluskohas ei soovita Luht inimestel ujuda, kuna seal on hetkel bakteriaalne reostus.

Sinivetikas e. Tsüanobakter on veekogudes kogu aeg olemas. Kui veekogu on eutrofeerunud (toitaineterikas) ja vesi on soe, siis hakkab sinivetikas seal vohama. Surnud või surev vetikamass aga eritab vette toksiine, mis võivad põhjustada inimestel ja loomadel mürgistust. Kuna sinivetikas on soojalemb, siis tavaliselt esinevad suuremad õitsengud juulis või augustis aga tänavu on Läänemeres vetikakolooniaid näha olnud juba juunis. Vesi võib supluskõlbmatuks muutuda igal pool, aga enamasti madalaveelistes väiksemates järvedes. Jõgedes esineb sinivetikat üliharva.