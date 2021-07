Ministeeriumi vaktsineerimise eest vastutav asekantsler räägib sellest, et teismeliste vaktsineerimine pole prioriteet.

Aga on prioriteet. Massvaktsineerimine – saagu sutsakas käsivarde teismeline, keskealine või vanur – on prioriteet. Meil ei ole vaktsiinide defitsiiti. Aga on inimeste teavituse ja vaktsineerimislogistika läbimõtlematus ja ülbe mugavus, mida peidetakse «pole prioriteet» jutu taha.