Linnaarhitekt Tõnis Arjus selgitas arutelul Sükuga seonduvat. Üldplaneeringus on suurem muutus see, et tervet keskparki näidatakse Süku võimaliku asukohana, aga tingimusel, et hoonestusala ei tohi ületada poolt pargist. FOTO: Sille Annuk