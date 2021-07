Silmatorkavate Sapphire Gentlemen’s Clubi kirjadega reklaamautod on sihilikult pargitud rahvarohketesse paikadesse üle Tartu. FOTO: Margus Ansu

Tartus ringi jalutades jäävad siin ja seal silma roosade reklaamkleebistega valged autod, mis on tänava äärde pargitud. Kohalikele elanikele on klubi Sapphire täiskasvanutele mõeldud teenuseid reklaamivad sõidukid pinnuks silmas, kuid linnavalitsuse hinnangul on kõik juriidiliselt korrektne.