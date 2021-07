Rohelise seebi defitsiidil on põhjust küll ja veel: kahjureid on tänavu eriti külluslikult, lehetäid võtavad matti isegi sellistelt puudelt, mis neid tavaliselt külmaks jätavad. Need väiksed isukad putukad ei puudu ka Tartu ülikooli botaanikaaiast ning Jõgeval tegutseva Eesti taimekasvatuse instituudi katselappidelt.

Pole uudis, et lehetäid himustavad roose ja viljapuid, aga on haruldane, et see kahjur vahtra kallale läheb, kuid just nii on juhtunud botaanikaaias. Ka kurnavad lehetäid seal püsikuid ja teisi puid, mille vastu oli neil varasematel aastatel võrdlemisi väike huvi. Nii on harukordselt rünnaku all ka noored vahtrad.