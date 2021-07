Nädalavahetusel võib vaktsineerima minna aega panemata

Registreerida saab end kohapeal ning seejärel on võimalik saada kohe ka esimene vaktsiinidoos. Kasutatakse Comirnaty (Pfizer/BioNtech) vaktsiini, mille teise doosi manustamise aeg on kuue nädala pärast.

Tänaseks on vaktsineerimiskeskus roheline ohutsoon. Maske kandma ei pea, kuigi seda võib soovi korral teha. Aegu on saada igaks päevaks, kohale võib tulla ka vaktsineerimiskeskusse ning suure tõenäosusega õnnestub aeg saada samale päevale.

Lähiajal reisijatel tasub kohapeal vormistada ka vaktsiinipass. Kuigi vaktsiiniseritifikaat on iga inimese digiloos olemas, on keskuse töötajate kõrvu jõudnud kuuldus, et mõne riigi piiri ületamiseks eelistatakse kollast passi. «On tulnud sõnumeid, et vaktsiinipassiga saab kiiremini üle piiri,» lausus Tartu vaktsineerimiskeskuse päevajuht Mari Sööt.