Tartu ülikooli kliinilise meditsiini instituudile valiti uus juhataja

Professor Pille Taba on lõpetanud Tartu ülikooli 1985. aastal. Ta on Tartu ülikooli närvikliiniku juhataja ja neuroloogina on ta pühendunud Parkinsoni tõve uurimisele. Taba on sotsiaalministeeriumi neuroloogia erialakomisjoni esimees ja Euroopa ravimiameti neuroloogia ekspertrühma liige.