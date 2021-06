Enesekindlust selle distantsi läbimiseks on andnud 2018. ja 2019. aastal läbitud 20- ja 40-kordne ultratriatlon samal saarel. 20-kordse ultratriatloni läbimiseks kulus tal 2018. aastal 238:52:34.

«Kui varem on mu pere olnud kas kogu või vähemalt enamuse katsumuse ajast kohapeal, siis seekord tuleb mul enamus aega pereta hakkama saama. Lisaks on see ettevõtmine juba niigi väga kallis ning iga täiendav päev lisaks märkimisväärset kulu,» rääkis Ratasepp.