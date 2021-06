ERMi püsinäitust saab tasuta vaadata aasta lõpuni

Eesti Rahva Muuseumi direktor Alar Karis on seda meelt, et eesti kultuurilugu ja eestlaste elu kajastav mahukas püsinäitus «Kohtumised» peaks olema tasuta. «Kui sel moel saab rohkem Eestimaa inimesi ja külalisi teada eesti kultuuriloost, oleme oma ülesande täitnud. Veelgi enam, kui Eesti Rahva Muuseumi külastavad inimesed, kes pole varem muuseumis käinud, siis on lootust, et needsamad inimesed lähevad ka teistesse Eesti muuseumidesse,» sõnas Karis.