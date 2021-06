George Orwelli romaan «1984» kajastab totalitaarset düstoopiat peategelasest dissidendiga, kel on kavatsus kukutada hirmuvalitsus. Siiani on eesti teatris romaani lavastatud vaid korra, praegusesse Vanemuise lavastusse on sisse mängitud ka romaani lisa, mis annab loole tulevikuvaate. Lavastuslikult pole see raamistik just kõige lihtsam jälgida, eriti kui vaataja pole romaani lugenud.