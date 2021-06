Rohelised soovivad Tartule nii kultuuri kui ka keskparki – need ei välista teineteist. Kultuurikeskus on võimalik kesklinna mahutada ka nii, et park jääb pargina alles. Kindlasti tuleb selle roheala kasutusvõimalusi arendada, sest sel on ometi kõik eeldused olla mõnus linnasüda.