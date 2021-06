Urmas Klaas: koroonakriis nõuab koostööd

Suvised nakatumisnäitajad räägivad ettevaatlikult sellest, et oleme koroonaviiruse teise laine seljatanud. Selles kontekstis on hea meel tõdeda, et Tartus on läinud üsna hästi, kuna nakatumine ei muutunud meil kriitiliseks. Linnas tekkis küll viirusekoldeid töökohtades, nii ettevõtetes, haridusasutustes kui ka kultuuriasutustes, kuid inimeste endi targa käitumise ja terviseameti eduka «detektiivitöö» tulemusel need väga suureks ei paisunud.