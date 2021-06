Naistekliinikus algavad ehitustööd

Naistekliiniku ehitustööd on seotud Maarjamõisa meditsiinilinnaku kolmanda ehitusjärguga. «Seni toimusid tööd juurde ehitatavas osas, ent nüüd on aeg sealmaal, et ehitustööd liiguvad olemasolevasse korpusesse,» selgitas Tartu ülikooli kliinikumi projektijuht Toomas Kivastik.