Kliinikumis kehtib tänasest roheline ohutase

«Kauaoodatud hetk, mil haigestumine on vähenenud, on käes. Eesti nakatumiskordaja ehk viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 33,6. Haiglaravi vajab üle Eesti COVID-19 tõttu 34 patsienti ning neist 2 isolatsiooni vajavat patsienti viibivad kliinikumis, mis võimaldab meil leevendada piiranguid ning normaliseerida osakondade töö,» selgitas kliinikumi kriisijuhtimismeeskonna juht prof Joel Starkopf.