Tartu ülikooli kliinikumi vaktsineerimismeeskonna koordinaator Tiina Teder ütles, et selle seisuga võib teiste maakondadega võrreldes rahule jääda, ent arenguruumi siiski on. Kuigi kõik ei soovi end vaktsineerida, võiks 70 protsenti ikka täis saada, arvas Teder.

Kui vaktsineerimise soostumist uuriti, siis oli see üsnagi kõrge. Praegu on inimeste ohutase suve ja puhkustega seoses mõnevõrra langenud, nii on ka vaktsineerimine vaibunud. «Ma kujutan ette, et kui sügis jälle terendama hakkab, siis inimesed ikka aktiveeruvad,» ütles Teder.