Saksakeelse raamatukese, õigemini brošüüri kaante vahel on Friedrich Engelsi lõpetamata jäänud artikkel «Anteil der Arbeit an der Menschenwerdung des Affen». Selle on 1940. aastal lugejate ette andnud sarjas «Kleine Bücherei des Marxismus-Leninismus» Moskva võõrkeelse kirjanduse kirjastus. Eesti keeles on trükise pealkiri «Töö osa ahvi kujunemisel inimeseks» ja sarja nimi «Marksismi-leninismi väike raamatukogu».

Üleandmine

Üleandmine käis asjalikus õhkkonnas Tartu linnaraamatukogu väliseesti ja vanema raamatu osakonnas. Vastu võtmas olid teiste hulgas raamatukogu direktor Krõõt Kaljusto-Munck ja peaspetsialist Tiina Tarik.

Saksamaa suursaatkonna kultuuriatašee Anne Kathrin Kirsch (paremal) tagastab Tartu linnaraamatukogule Friedrich Engelsi brošüüri. Tema selgitusi kuulavad raamatukogu direktor Krõõt Kaljusto-Munck (vasakult), suursaatkonna kultuuri- ja pressispetsialist Kristiina Lepa ja linnaraamatukogu peaspetsialist Tiina Tarik. FOTO: Kristjan Teedema

Saksamaa kultuuriatašee Anne Kathrin Kirsch rääkis, et tema kodumaal tegeldakse järjepidevalt okupeeritud ja koloniseeritud maadelt väljaviidud kultuuriväärtuste tagastamisega. Aastast 2012 on Berliini vabaülikooli (Freie Universität Berlin) raamatukogus läbi vaadatud kogusid, et leida natsirežiimi ajal asukohamaalt röövitud ja Saksamaale sõidutatud raamatuid. Alfred Weilandi kogust leiti saksakeelne brošüür, millel omaaegse Tartu linnaraamatukogu kaks templit.

Friedrich Engelsi teos on linnaraamatukogu inventariraamatust maha kantud 31. märtsil 1943. Aluseks on võetud Saksamaalt sama aasta 30. jaanuaril tulnud korraldus kahjuliku kirjavara eemaldamise kohta. Seesama köide on nüüd, 11. juunil 2021 maha kantud Berliini vabaülikooli raamatukogus.

Anne Kathrin Kirschi andmeil ei ole seni leitud ühtegi teist Eesti raamatukogudest Saksamaale viidud köidet.

Kohustuslik kirjandus

Tiina Tarik asus mõtlema, kuidas ja millal ülimalt haruldane trükis huvilistele vaatamiseks seada.