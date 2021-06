Ajutised bussipeatused panevad tartlased jooksma

Tänasest peavad reisijad ka südalinnas Kaubamaja peatuse asemel sadakond meetrit kaugemale Riia mäkke tõttama. Suurt segadust see muutus linlastes ei tekitanud. Kõige suuremat peavalu tekitab hoopis juba mõnda aega ajutiselt Fortuuna tänaval asuv Pika tänava peatus. Seda seetõttu, et kuigi ajutiselt suletud bussipeatuse seinal on kaart ja suunaviide uue peatuse kohta, jääb muudatus paljudele märkamata.