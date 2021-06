Jõgevamaal valitseb äärmiselt suur tuleoht

Äärmiselt suur tuleoht tähendab, et töötab metsatulekahjude avastamise süsteem ja päästeteenistusel on valmisolek metsatulekahjude kustutamiseks. Ühtlasi võib päästeamet keelata metsas küttekoldevälise tule tegemise, grillseadme kasutamise, suitsetamise või võõras metsas viibimise.

Äärmiselt suur tuleoht on Jõgevamaa südames, selle ümber on suur tuleoht ja naabermaakondades valdavalt keskmine tuleoht. Ühtlasi on Võrumaal, kuid kohati ka Põhja-Eestis ja suursaarte lääneosas piirkondi, kus tuleoht on väike.