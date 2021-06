Galeriis Pallas on 10. juulini võimalik tutvuda Kõrgema Kunstikooli Pallas käesoleva aasta lõpetajate tööde väljapanekuga «LEND 2021». Järjekorras kolmeteistkümnendal kooli oma galeriis Riiamäel eksponeeritaval näitusel on kolmel korrusel eksponeeritud 41 teost. Nelja lõpetaja puhul on tegemist kohaspetsiifiliste kunsti- ja ennistamisprojektidega, mis asuvad väljaspool galeriid.