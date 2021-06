Luulesaadik Keiti Vilms kutsub luuleturiste Tartusse

UNESCO kirjanduslinna Tartu tänavatelt võib alates 29. juunist üles leida Heiti Talviku, Viivi Luige, Arvi Siia, Artur Alliksaare, Betti Alveri, Jim Ollinovski, Hando Runneli, Contra, Marie Heibergi, Juhan Viidingu ja Keiti Vilmsi enda luuleread.

Nagu eelmise linna päeva eel hoiatatud, on Tartus kasulik ringi kõndida mitte pea laiali otsas ega pilvedes, vaid kindlalt oma jalgade ja nina ette maha vaatades. Vastasel korral võib juhtuda, et te luulega ei kohtugi. Tänavatelt luuleridade otsimise ehk luuleturismi arendamises on Tartul kirjanduslinnana plaanis initsiatiivi näitamisega jätkata.

Tartu luulesaadik Keiti Vilms: «Olen oma luulehuvi seni vaid sotsiaalmeedias jaganud, seetõttu on hea meel, et luulesaadikuna sain ehk nende valitud ridade Tartu linna tänavail ja treppidel surematuks muutmisel kaasa aidata. Selline aktsioon võiks toimuda igas linnas, sest luulet ei ole kunagi liiga palju ning on oluline märgata enda ümber toimuvat. Olgu need siis näiteks read jalge ees.»

Tänavaile kirjutamiseks sai välja nopitud Keiti Vilmsi jaoks oluliste luuletajate read. Alverit, Talvikut, Alliksaart, Runnelit, Viidingut, Luike ja Contrat teavad tema sõnul paljud, kuid erilist tähelepanu soovis ta pöörata Marie Heibergi, Arvi Siia ja Jim Ollinovski luuletustele.

Ta lisas, et oleks soovinud tähelepanu juhtida ka Katre Ligi ja Liisi Ojamaa luulele, kuid kahjuks etteantud maht seda ei võimaldanud ning midagi peab ka järgmisele saadikule valida jääma.

Mõnusad asukohad luulele otsis välja linnaruumihunt Hapnik, kes värvis read ka tänavatele, treppidele, astangutele ja Kuradisilla servale.

Jaluta ja loe luulet: https://tartulinnapaev.ee/luuleturism-tartus-2021/.

Keiti Vilms on pälvinud 2017. aastal haridusministeeriumi keeleteo auhinna. Märtsis 2018 oli ta nomineeritud kulka vabaauhinnale nii oma esikraamatu «@keitivilms» eest kui ka säutsude eest Twitteri kontol @keitivilms. Oma kalambuuride ja keeleteemaliste postitustega on Keiti Vilms tekitanud ja süvendanud paljudes jälgijates huvi ja armastust eesti keele vastu ning Tartu linna päeva korraldajad usuvad, et maailm on tema tõttu parem, huvitavam ja lõbusam paik.