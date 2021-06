Juhan Voolaid: piiluaugud minevikku

Juhtusin internetilehele, kus ajaloolise Tartu piltide allkirjad olid masintõlgitud inglise keelde. Eks arvake, mis paigad on We bring ruins, Winning bridge behind the pocket, Radio Castle või Radius Castle, Star blood, Railway Children’s Club, Tartu Muscle Combinate ja Hip bridge! Vastused on artikli lõpus. Aga tegelikult. Mida me Tartu ajaloost teame? On selle tundmine üldse oluline või õpetlik? Kus seda oma silmaga näha saab?