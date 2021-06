Mõnevõrra kurb on tõdeda, et kohalike valimiste põhiküsimuseks on mingi objekt ehk südalinna kultuurikeskus. Riigile kuuluv Tartu kunstimuuseum ja linna hallatav Tartu linnaraamatukogu vajavad kindlasti värskemaid ruume. Ja lahendust on otsitud juba pikemat aega.