Kümned ja kümned tartlased, aga samuti paljud kuulsad muulased võivad end leida piltidel, mille on Silver Vahtre peenelt sulandanud justkui mingi suure näitemängu stseenideks ning kus n-ö lavakujunduseks on enamasti Tartu arhitektuur. Ta on need 28 teost vaatajate ette toonud kunstimaja teise korruse suures saalis ja selle kahes kõrvaltoas.