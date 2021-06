Et normaalne töörohke elu on naasnud pubidesse, kinnitab nende juhatajatega vestlemine: kellelgi neist ei jagunud pikemaks rääkimiseks aega. Näiteks raeplatsil asuva pubi RP9 juhataja Kadri Truup oma tööpäevast vestlemiseks üle paari minuti ei leidnudki. Ka pubist Pahad Poisid kosteti, et tööpäevad on väga tihedad, sest rohkesti on einestajaid ja jalgpallihuvilisi, kes tulevad võistlusi vaatama.