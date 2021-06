Kambja ristimets kuulub nüüd kultuurimälestiste hulka

Folklorist Marju Kõivupuu andmeil on Hargla, Karula, Kanepi, Urvaste, Põlva, Rõuge ja Räpina kihelkonna ning Sangaste, Kambja ja Võnnu kihelkonna matusekombestikku kuulunud iseloomuliku rituaalina risti puusse lõikamine lahkunu viimsel teekonnal kodust või ärasaatmispaigast kalmistule.

«Kui autoga sõideti, siis seisti autokatusele, et saaks kõrgemale lõigata. Rist lõigati mälestuseks ja et tagasi ei tule enam.» Selline ülestähendus on tehtud aastal 1985 Kambja kandis.