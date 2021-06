Kunagi autokolonnis tööl olnud Elken saab septembris 80 ja on ravimtaimedega tuttav juba aastaid. «Siin luha peal on ravimtaimi palju: vaata, siin kasvab veiste-südamerohi, ka teelehti ja aasristik. Ma käin siin, aga Kabina karjäär on mu lemmikoht, seal on veel raudrohtu ja üheksavägiseid.»