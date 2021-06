Esitusele tulevad Astor Piazzolla teosed «Invierno Porteno», «Primavera Portena», «Milonga del Angel», «La Muerte del Angel», «Oblivion», «Mumuki», «Escualo», «Libertango» ja «Fugata».

Piazzolla arendas teatavasti uue tango, milles ühildas tantsumuusika ja džässi elemente. Tema 100. sünniaastapäeva tähistab kontsertidega kogu maailm.

Tartu sündmuse organiseerija on tšellist Olja Raudonen, kes on seni korraldanud enamasti klassikalise muusika kontserte. Seekord pani ta kokku hoopis teistmoodi ansambli, kuhu sobitas iseendagi. Piazzolla ise esitas oma muusikat erinevates koosseisudes, kõige tavapärasem tema puhul oli kvintett. Tartu Ülikooli laval on aga kuus inimest.

Unikaalsed muusikud

Jazzviiuldaja Liis Lutsoja on õppinud Georg Otsa nimelises Tallinna muusikakoolis ning mõne aasta Prantsusmaal, kuulsa viiuldaja Didier Lockwoodi muusikakoolis. Nüüd on ta Eestis tagasi. Tal on tugev prantsuse viiuldajate koolkonna põhi, mille hulka on ta seganud ka jazzrock’i, maailmamuusikat kui ka standardset jazzi. Viiul pole rütmimuusikas tavaline instrument ning jazzviiul on maailmas seni üsna vähe tuntud.

Liis Lutsoja sõnul ei ole muusikas võimalik kogu aeg perfektne olla ning pisikesed vead ja kiiksud on need, mis tekitavad omanäolise helimaailma, pannes muusika elama stiilis «lase rohkem asjadel minna...».

Andres Alaru on instrumentalist, kelle pillid on kontrabass, basskitarr ja klaver. Tema esimene kontrabassi õpetaja Taavo Remmel on teda nimetanud veenvaks muusikuks. Alaru peamised mõjutajad on Dave Holland, Ray Brown, Christian Mcbride ja Oscar Pettiford. Muusik on 2019. aastal välja andnud oma debüütalbumi «Cookin’ With The Cats».

«Jazzmuusikas usun traditsiooni ning otsin ühist hingamist, mille tulemusel loodan alati leida ülimat svingi,» ütleb ta. «See ongi see miski, mis manab naeru suule ja sära silmadesse.»

Marvin Mitt mängib elektrikitarri ning töötab Ülenurme muusikakoolis, samuti õpib ta Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia rütmimuusika osakonnas.

Pianist Margus Riimaa lõpetas Eesti muusika- ja teatriakadeemia bakalaureuseõppe professor Peep Lassmanni klaveriklassis. Ta on õppinud Kölni muusikakõrgkoolis ja lõpetas magistriõpinguid Carnegie Mellon´i ülikoolis. Margus Riimaa on Vanemuise teatri kontsertmeister alates aastast 2014.

Jaak Lutsoja. FOTO: Jaan Krivel

Jaak Lutsoja on esinenud nii solistina kui ka ansambli liikmena erinevais koosseisudes duost orkestrini. Lisaks Euroopa riikidele on ta andnud kontserte Ameerikas ja Venemaal.

Ta viljeleb muusikat alates pop-džässist kuni klassikalise ja kaasaegse klassikalise muusikani välja. Ka on tal terve rida heliplaate: «Romantiline akordion» 2007, «Vaikimine oleks vale» 2010, «Contrarian Grooving» 2010, «Adios Nonino».

Kontserdi juhtfiguur on tema, kuna kontserdil kõlavad just Jaak Lutsoja seaded.

Korraldaja unistus

Korraldaja Olja Raudonen on Vanemuise teatri tšellist ja Tartu publikule väga tuttav, kuna on kontserte organiseerinud juba 2008. aastast alates. Praegu jätkab ta oma esimese sooloalbumi salvestamist. Ta usub, et eesseisva kontserdi kava, ja just seesuguses koosseisus, saab kuulajaile olema tõeline nauding.

«Astor Piazzolla muusika kõlab justkui südame tuksumise rütmis ning sellepärast on see kõigile armastusväärne, kirglik, eluline ja meeldejääv,» leiab Olja Raudonen.