Tähelepaneliku liikleja Anti Rästa postituses seisis: «Mis toimub Tartu liikluskultuuris? See paar päeva vana foto on vaid üks näide, ma ei tea kas pohhuismist, või lihtsalt «ei pannud tähele». Länkar (Toyota Land Cruiser – toim.) tuli suunaga Jõhvi maantee suunas, libises sujuvalt punase tule alt peaaegu ristmikuni välja, vilgutas suunda paremale ja siis lülitas selle jälle välja, justkui nagu tahaks ERMi poole keerata, aga ei tahaks ka. Liikuma hakkas, kui meie suunal tuli taas roheline ja siis kimas edasi Tartu-Jõhvi maantee suunas.»

Postitaja lisas, et murekohtadeks on veel ka ettekeeramised ning lubatud sõidukiirusest oluliselt aeglasemalt liikumine. Samuti teevad teda murelikuks jalakäijad ja ratturid, kes teeületusel ninapidi telefonides on ning samal ajal kõrvaklappidest muusikat kuulavad.