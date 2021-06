Rally Estonia võitja Aleksei Lukjanuk on tänavu uuesti stardis ja põnevaks konkurentsiks valmis

Aleksei Lukjanuk ütles, et tal on hea meel Eestis MM-etapil osaleda. «See saab teoks tänu Aleksander Rzhevkinile, kes on Vene ettevõtja ja filantroop ning kelle üks kirgi on ka ralli. Kindlasti on minu jaoks põnev ka kaardilugeja vahetus. Jaroslav Feodorovi kogemus on suur ja ootan huviga temaga koostööd,» rääkis Lukjanuk.