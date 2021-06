Tartu JK Tammeka tähistas sel esmaspäeval 32. sünnipäeva, mis oli erilisem selle võrra, et publik pääses 212 päeva järel taas tribüünidele. Fännid pidid oma silmaga tunnistama 0:3 kaotust valitsevale meistrile FC Florale, kuid nii esindusmeeskonna kapten kui ka klubi juhid tõdesid, et viimase viie aasta jooksul on Tammeka teinud mitu pikka sammu edasi.