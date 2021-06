Tartu linna päeva kunstiline juht Reigo Tamm ütles, et erakordne on tänavuses Ooperisümbioosis see, et varem ei ole kavas olnud maailma esmaettekandeid, kuid seekord on. Nimelt on Tartule kirjutatud romantiline lühiooper «Ööbik ja üliõpilane». Uudisteose helilooja on Tiit Kikas, sõnade autor Jaagup Kreem ja dramaturg Mart Mikk. Et aga Tartu linna päeva kavandamisel tuli arvestada publiku arvu piiranguid, kavandati nii esiettekanne kui ka ooperigala 10. augustile.