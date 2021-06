Ülenurmest pärit Hensugusta on tõeline looduslaps, lisaks kohalikele aiasortidele on ta kasvatanud ka virsikuid, viinamarju ja arbuuse. FOTO: Kristjan Teedema

Henri Karpov (23), tuntud ka kui Hensugusta, on suure jälgijaskonnaga vlogija, kellele videote tegemine on igapäevatöö. «Kuna monteerimine ja videote filmimine on ikkagi väga ajakulukas, siis mina ei jõua teist töökohta kõrvalt omada,» ütleb ta.​ Vahel siiski satub ta ka näiteks Hauka laadale õlletelki jooke müüma.