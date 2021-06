Riigikogu kultuurikomisjon on pannud ette rahastada riiklikult tähtsate kultuuriobjektidena Estonia juurdeehitist, Kreenholmi kultuurikvartalit, Arvo Pärdi muusikamaja ja vast enim kirgi kütnud Tartu südalinna kultuurikeskust. On arusaadav, et tartlastele on nii mastaapne arendus lugematute arutelude fookuspunkt. Hea on, et diskussioon ei käi vaid keskuse enda üle, vaid selles mõtestatakse linna arengu võtmekohti laiemalt.