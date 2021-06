Tartu noormaadleja teenis EMil viienda koha

Jeremejevi esimene vastane oli Horvaatia maadleja Luka Ivančić, kelle ta alistas raske võitluse tulemusel 2:1. «Esimene matš tuli Arturile väga raskelt, on võimalik, et soojendus jäi liiga lühikeseks,» selgitas Tartu Kalev-Englase treener Kristjan Press.

Poolfinaalis kaotas Jeremejev 0:4 Ukraina maadlejale Imed Khudzhadzele, kes hiljem teenis Euroopa meistritiitli. See tähendas, et ees ootas pronksimatš, kus Aserbaidžaani maadleja Kanan Abdullazade vastu tegi Jeremejev vea. «Vastane sai käe haardesse ja sooritas kolm ülevedu, Artur küll ründas teda teisel poolajal tugevalt, kuid lõppskooriks jäi 7:1 ja see tähendas EMil viiendat kohta,» rääkis Press.