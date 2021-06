Haaslava elanik Reimo, kes oma perekonnanime lehes avaldada ei soovinud, ütles, et suur oli tema imestus, kui kraanist enam tilkagi vett ei tulnud. «Õhtul tuled lastega jalutamast, oled must, tahad pesema minna ja end suure kuumuse tõttu jahutada ning siis tuleb välja, et vett ei olegi,» rääkis ta. Ka poed olid kinni ja ainuke variant, kust lastele joogivett saada, oli tankla.