Elva valla turismijuhina alustab tööd Moonika Einaste

Moonika Einaste on lõpetanud Tartu ülikooli Pärnu kolledži turismi-ja hotelliettevõtluse eriala. Ta on varasemalt töötanud Tartu hotellides Dorpat ja Lydia Hotell. Lydia Hotellis töötas ta müügiosakonnas ning oli ka uue hotelli käivitamise juures. Einaste on omandanud väärtuslikke kogemusi töötades Itaalias Firenzes ärihotellis.

«Ootan põnevusega, et saaks panustada just nõnda innovaatilise koha arendusse nagu seda on Elva vald. Näen, et Elva vallal on pakkuda nii mõndagi, mis tekitab koduse tunde kõigile külalistele ning jätkab elamuste pakkumist ka kohalikele. Mul on suur rõõm seda valdkonda koordineerima asuda,» lisas ta.