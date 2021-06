Elroni müügi- ja arendusjuhi Ronnie Kongo sõnul on sellised vahejuhtumid praeguste ilmadega paratamatud ning tõdes, et hilinemisi ja rongide ülekuumenemisi on viimastel päevadel olnud teisigi.

Samuti ütles Kongo, et kuumuse jätkumisel võib hilinemisi veelgi ette tulla, sest ronge proovitakse liigse koormuse eest aeglasema sõidutempoga säästa. «Rongijuhtidele oleme öelnud, et kui on ülekuumenemise oht, siis võiks nad veidi rahulikumalt sõita ja graafikus püsimise nimel vähem pingutada,» lausus ta.

Kuigi kuumade suveilmadega võib rongiliikluses häireid olla, rõhutas Kongo, et enamik ronge ehk umbkaudu 95 protsenti sõitudest jõuab siiski sihtpunkti õigel ajal. Mistahes üle 30-minutilise hilinemise korral Kongo sõnul aga reisijate piletiraha tagastatakse. «Euroopas on see vahemik üldiselt tund aega, aga me oleme enda suhtes karmimad ja hakkame kompenseerima juba alates poolest tunnist.»

Et võimalikke hilinemisi vältida, soovitas Kongo, et ajakriitiliste reisida puhul valiks inimesed igaks juhuks varasema sõiduaja.