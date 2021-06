Esmaspäevast juuli lõpuni suletakse Ujula ja Lubja tänava vahel asuv teelõik. Lubja tänava ristmik on liiklejatele avatud. Kohalikele ja teenindavale transpordile võimaldatakse juurde- ja väljapääs. Ümbersõiduna on soovitatav kasutada Jõgeva mnt - Jõhvi mnt - Narva mnt ja vastupidi.

Bussiliiklus:

Buss nr 4 sõidab marsruudil Puiestee - Lubja - Kalmistu - Aru - Muru - Kruusamäe - Kummeli - Vahi ring - Kruusamäe - Muru – Aasa – Nurme - Peetri - Liiva - Puiestee. Aiandi peatus asub ajutiselt Muru tänaval (Aru-Muru ristmiku lähistel). Põllu ja Välja peatust ei teenindata ja nende asenduspeatus on Muru. Üks ajutine peatus on paigaldatud Aasa tänavale (Aasa – Nurme) ristmiku lähistele. Nurme ajutine peatus on paigaldatud Peetri tänavale (Peetri - Nurme ristmiku lähistele) ja Risti ajutine peatus on paigaldatud Peetri tänavale (Liiva - Peetri ristmiku lähistele).