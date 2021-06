Märt Avandi ütleb, et Jaan Pehk oleks tema lemmikluuletaja ka siis, kui nad poleks sõbrad, ja et nii vaimukat teksti on lihtne vaimukalt lugeda. Jaan Pehk laulab täna oma laule, sest see meeldib talle ja ta oskab seda iseäranis hästi. Ja nad teavad seda ka, et koos toimivad nad väga hästi, teatas Ursula Hansalu.