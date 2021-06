Loone Ots: meie tänav, pink ja puu

On ju kõigil meil üks tänav, pink ja puu, mis on meile jäänud kalliks, lauldi kunagi, kui looduskaitse oli veel midagi erandlikku ja isegi arusaamatut. See oli aeg, kui me veel naersime, kuuldes, et välismaal müüakse puhast vett pudelikaupa, ega uskunud, et mõnes maailma linnas on õhk nii halb, et põhjustab kopsuhaigusi.