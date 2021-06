Tartu politseijaoskonna juhtivuurija Peeter Pärn tõdes, et internetikelmused käivad tihti lainetena. 18. juuni seisuga oli Tartu politseijaoskonnas registreeritud 141 kelmusjuhtu, mida on 16 võrra rohkem kui aasta tagasi. Seejuures rääkis Pärn, et võrreldes eelmise kevadega on nüüd esinenud palju rohkem investeerimispettuseid. Selle põhjusena oletas ta pandeemia alguses tekkinud ebakindlust ja teadmatust, mille tõttu ehk investeerimispakkumistega kaasa ei julgetud minna.