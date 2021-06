Tuba on väike. Päike on selle kuumaks kütnud nagu saunas, ventilaator teeb tuult, aken on lahti, selle all laual on kaks suuremat kuvarit ja paar arvutit. Nende taga teeb režissöör Anna Hints filmi «Savvusanna sõsarad», mille toetuseks on ta saanud nagu imeväel 40 000 dollarit. Raha on suur ja koht, kus see talle on arvatud heaks anda – USA Sundance Institute –, on tähtis.