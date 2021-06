Kolmas galeriide öö hoiab Aparaaditehase hilisõhtuni lahti

Galeriide ööl on võimalik osaleda kolmel ekskursioonil. Kell 19.00 alustab Galeriide öö korraldaja, Stella Mõttus, galeriide tuuriga. Kell 20.00 ootab Aparaaditehase programmijuht Kerli Jõgi maja ajalootuurile ning kell 21.00 viib kunstnik ja majaline Madis Liplap huvilisi oma ateljeesse ning teistesse lemmikutesse paikadesse Aparaaditehases. Tuurile registreerimine aadressil ekskursioon@aparaaditehas.ee. Kogu programm ja tuurid on tasuta ning kestavad kuni 23.00.

Kogo galerii tähistab pidulikult Kristi Kongi näituse «Sädelev täht Magenta. Oli see unes või oli see ilmsi?» lõppu, fotogaleriis Ag47 on üleval Renee Altrovi näitus «Mustvalged maastikud», tARTu poes saab näha Jüri Arraku näitust «Mustvalge ja värviline», R galeriis on eksponeeritud Resa Tiitsmaa nukukunsti näitus «SUVI. Aitäh, et tulid!», TYPA tähistab oma 10+1 sünnipäeva suure tagasivaatenäitusega, Paintbar Shop avab oksjoninäituse, Aparaaditehase koridorigaleriis on Ralf Sannikovi maalinäitus «Oktavian», ja Art & Tonicus räägib Reigo Kuivjõgi näitusest «Inimtekkelised maastikud. Ilma Inimesteta».