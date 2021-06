Tartu kunstioksjonil läks haamri alla pea 40 tööd

Kokku osales oksjonil 48 autorit 50 teosega. Reigo Kuivjõgi juhtimisel läks oksjonil haamri all müügiks pea 40 tööd . Oksjoni hinnarekordi tegi Imat Suumann, kelle «Võrniku liin» läks 1500 eurose alghinna juures peale ülepakkumisi uule omanikule hinnaga 6350 eurot, mis on ka kunstniku seniseks oksjonirekordiks.

Oksjonipidaja Kuivjõgi sõnas, et toimunud hüpe nii oksjonile osalevate pakkujate kui ka hindade osas näitab, et publik on oksjoni formaadi omaks võtnud ja sellega tuleb jätkata. «Erinevad paralleelsed pakkumisvõimalused toimisid sujuvalt ja ilma liigse ootamiseta ning tänu neile oli mugav osaleda igast Eestimaa paigast,» ütles Kuivjõgi.