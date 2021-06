Jaaninädala suveleitsakus kerkivad õhutemperatuurid 35 kraadini

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva selge ilm. Puhub lõunakaaretuul 2–8 m/s. Sooja on 15–21 kraadi. Esmaspäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärastlõunal sajab kohati hoovihma ja varitseb äikeseoht. Puhub lõunakaaretuul 2–8, puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 29–34, rannikul kohati 24 kraadi.

Teisipäeva öösel on selge või vähese pilvisusega kuiv ilm. Puhub valdavalt kagutuul 2–8 m/s. Sooja on 17–22 kraadi. Teisipäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärastlõunal sajab kohati hoovihma, on äikeseoht. Puhub lõunakaaretuul 2–8, puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 30–35, rannikul kohati 25 kraadi.